Владелец Viber запускает собственную криптовалюту

Генеральный директор японской Rakuten Хироси Микитани заявил о запуске Rakuten Coin, которая будет использоваться в рамках системы лояльности компании.

Инициативу представили на Mobile World Congress в Барселоне, сообщает Тechcrunch.com. Когда именно запустят криптовалюту, пока не известно.

Rakuten намерена сделать ее доступной для использования во всех своих компаниях, в том числе в Viber.

Японский гигант электронной коммерции купил Viber в феврале 2014 года за 900 млн долларов. Минский центр разработки сохранился.