Музыка белорусской группы «J:морс» попала в новый релиз Netflix

Фрагменты песен группы «J:морс» звучат в вышедшем 23 февраля фантастическом фильме «Немой» (Mute) режиссера Дункана Джонса.

На счету Джонса такие фильмы, как «Исходный код», «Варкрафт», «Луна 2112».

Действие новой картины происходит в Берлине 2052 года. Главный герой — немой бармен Лео, который теряет свою возлюбленную и самостоятельно распутывает детективный клубок.

Главные роли в фильме исполняют Александр Скарсгард, Пол Радд и Джастин Теру.

Лирические песни «J:морс» «Босиком по мостовой» и «Айсберги» звучат в наушниках гангстера по имени Максим. Ему принадлежит клуб, вокруг которого разворачиваются события фильма.

Также в ленте звучит музыка Филиппа Гласса, Nirvana и конечно Дэвида Боуи — отца Дункана Джонса.

«Немой» распространяется только через Netflix.