Под Столбцами погиб пассажир трактора

Местный житель попал под колеса прицепа после столкновения с грузовым фургоном и скончался.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 20 сентября возле деревни Вечеторево, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «Беларус» с прицепом. От удара водитель трактора потерял управление, выехал в левый по ходу кювет. В результате пассажир выпал из кабины и попал под колеса прицепа. От полученных повреждений 44-летний работник сельхозорганизации скончался.

В СК выявили, что в момент ДТП водитель перевозил коллегу в тракторе, в салоне которого отсутствовало дополнительно оборудованное сиденье для перевозки пассажира.