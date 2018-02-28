Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили политическое убежище в США

Доверенное лицо белоруски Павел Юнко передал письмо с соответствующей просьбой в американское посольство в Бангкоке.

В письме указано, что из-за расследования Алексея Навального, основанного на видео и фотографиях в инстаграме Рыбки и ее книге, в России «разразился большой политический скандал», сообщает «Дождь». Оппозиционный политик обнаружил связь между бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько. В связи с этим Лесли и Рыбка «сбежали» в Таиланд, где их задержала полиция.

«Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация, и мы очень рискуем своими жизнями», — написано в письме.

По словам Анастасии Вашукевич (Рыбка) и Александра Кириллова (Лесли), они располагают фото-, видео- и аудио-доказательствами «преступлений российского правительства» и готовы передать их США в обмен на помощь.