Тысячи македонцев митинговали против переименования страны

В Скопье тысячи македонцев высказали протест против решения властей переименовать республику.

Протестующие требовали прекратить переговоры с Грецией об изменении названия, сообщает RFE/RL. Участники акции выкрикивали «Да здравствует Македония!» и держали в руках македонские флаги. По информации Мia.mk, во время митинга был ранен полицейский.

Протест организовал Всемирный македонский конгресс и несколько других организаций. Они обвинили премьер-министра Зорана Заева и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE в предательстве национальных интересов Македонии.

Ранее Заев озвучил четыре варианта нового названия страны. «Вариантами названия являются Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье)», — цитирует политика Reuters.

После объявления о независимости в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного региона этой страны. На греческих картах Македония называется Скопией — по названию ее столицы. Рассмотрение спора даст толчок перспективам Македонии вступления в ЕС и НАТО.