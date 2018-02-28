Брестских блогеров оштрафовали на 1 200 долларов

Ленинский районный суд Бреста оштрафовал Сергея Петрухина и Александра Кабанова на 1 225 рублей каждого за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

«Я думаю, что таким образом власти решили надавить на блогеров, чтобы они перестали распространять информацию о нарушениях при строительстве аккумуляторного завода под Брестом. Перед началом суда даже был конфликт, когда несколько человек не хотели пускать из-за переполненного зала», — цитирует БелаПАН правозащитника Романа Кисляка.

Брестчан задержали вечером 23 февраля и поместили в изолятор временного содержания. До этого активист Объединенной гражданской партии Кабанов заявил, что, если в течение недели власти города и области не остановят строительство аккумуляторного завода, он 25 февраля выйдет на главную площадь Бреста в знак протеста. Инициативу поддержал Петрухин. На акцию собралось около 150 человек.

Возведение аккумуляторного завода началось в местной свободной экономической зоне. Строит предприятие ООО «АйПауэр». Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.