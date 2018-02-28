В Гомеле на 5 лет осудили гражданина Армении, сбившего на «Лексусе» рабочего с «Гомсельмаша»

Суд Центрального района Гомеля огласил приговор водителю Lexus, который насмерть сбил прохожего. Гражданин Армении проведет пять лет в колонии общего режима.

Владелец автомобиля, приятель водителя, должен выплатить компенсацию в сумме 50 тыс. рублей малолетнему сыну погибшего, 30 тыс. рублей — матери и 25 тыс. рублей — брату. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает БелаПАН.

Ночью 3 декабря 2017 года 33-летний рабочий Гомсельмаша Дмитрий Шорин пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. За рулем находился гражданин Армении Эрик Арутюнян, имеющий вид на жительство в Беларуси. От многочисленных травм пешеход скончался на месте.

После гибели молодого человека его родственники, коллеги и друзья написали ряд коллективных обращений с требованием объективно провести расследование. Родственники погибшего узнали, что под колесами автомобиля иностранца в 2013 году погибла девушка Алеся Покрепа, но он не был лишен свободы и не был депортирован, а уголовное дело тогда прекратили.

Брат погибшего Николай выразил надежду, что дело о гибели Алеси Покрепы будет пересмотрено. Он готов оказать ее матери юридическую помощь.