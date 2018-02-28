Устали воевать. Президент Афганистана предложил перемирие боевикам Талибана

Руководитель государства Ашраф Гани предложил талибам перемирие и допустил их признание в качестве политической силы.

Помимо прекращения огня, от боевиков ждут официального признания афганского правительства и конституции. Если переговоры пройдут успешно, они получат паспорта, штаб в столице, освобождение заключенных и отмену санкций, сообщает Deutsche Welle.

«Лидеры и участники Талибана, решение в ваших руках. Согласитесь на мир, сядем за стол переговоров и построим эту страну вместе», — сказал президент.

Это исламистское движение зародилось в 1994 году и правило Афганистаном с 1996 года, когда оно без боя взяло Кабул, по 2001 год, когда его свергли с помощью войск США и союзников по НАТО. Совбез ООН признал Талибан террористической организацией.