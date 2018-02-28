В Украине готовят систему массовой слежки в интернете

Более десятка украинских общественных организаций заявили о недопустимости установки спецслужбами технических средств слежения у провайдеров, которые могут быть использованы для наблюдения за действиями украинцев в интернете.

Они призывают отказаться от установления спецслужбами любых технических средств слежения, поскольку убеждены, что это приведет к чрезмерному контролю со стороны силовых ведомств, сообщает Рravda.com.ua.

Нацкомиссия по регулированию сферы связи и информатизации согласовала проект постановления Кабмина, который должен урегулировать техническую проверку блокировок российских сайтов из санкционного списка. В проекте предусмотрено обеспечение приобретения технических средств «для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам», а Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ поручено установить технические средства на телекоммуникационных сетях.

Общественные организации указывают, что такие технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете, манипуляций с доступом к информации в интернете (ограничения, блокировки или внесении изменений в содержательную часть) и других нарушений прав человека.

Установка средств общего наблюдения или перехвата информации в интернете прямо противоречит рекомендациям Комитета министров Совета Европы.