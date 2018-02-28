На Паралимпиаде в Пхенчхане белорусы выступят только в биатлоне и лыжных гонках

На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане Беларусь будет представлена только в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках. В Южную Корею отправляются 15 спортсменов.

Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси на церемонии открытия 9 марта будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан.

Церемония торжественных проводов прошла 28 февраля. Первая группа белорусской делегации отправится в Пхенчхан сегодня, вторая — 2 марта, еще несколько человек вылетают 6 марта.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта на аренах, где соревновались участники Олимпиады-2018. Паралимпийцы разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта.

За медали будут вести борьбу около 700 представителей 48 олимпийских команд. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом, отмечает БЕЛТА.