Новогрудская милиция проиграла в футбол католическим священникам

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В Новогрудке прошел товарищеский мат по мини-футболу между сотрудниками местного РОВД и священниками Гродненской диоцезии.

В милицейской команде играли действующие сотрудники, ее возглавлял первый заместитель начальника РОВД Виктор Шайпак. Капитаном соперников был настоятель гродненской парафии Святога Духа ксендз Павел Салабуда, сообщает Catholic.by.

Итоговый результат: 3:5. 

«Кроме чемпионатов мы проводим товарищеские игры, чтобы показать, что священники — это обычные люди, у которых есть интересы, которые занимаются спортом», — прокомментировал Салабуда.


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Тэги: Беларусь-Католическая церковь милиция диоцезия Персона: Павел Салабуда Виктор Шайпак Город: Новогрудок

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