Американский дипломат расскажет белорусам об авторском праве

Временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли выступит 1 марта на XXV Минской международной выставке-ярмарке с лекцией о защите авторских прав.

Одним из центральных событий в работе американского стенда станет цикл лекций и дискуссий на различные темы с приглашенными экспертами, сообщает БелаПАН.

«Я лично выступлю на тему защиты авторских прав для людей, которые пишут, рисуют, что-то создают. Защита интеллектуальной собственности была одной из моих специализаций, когда работал юристом в Сиэтле. Я хотел бы многое рассказать из своей практики», — сказал дипломат.

Минская международная книжная выставка-ярмарка будет работать до 4 марта. В нынешнем году на ней представлено около 360 экспонентов из 32 стран. Почетный гость выставки — Сербия, центральный экспонент — Казахстан.