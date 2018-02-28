Между Минском и Полоцком будет ходить 4-часовой поезд

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Белорусская железная дорога расширяет сеть региональных линий и запускает поезд бизнес-класса.

Со станции Минск-Пассажирский поезд №749 будет отправляться в 06.30 и прибывать на конечную через четыре часа, сообщает пресс-служба БЖД. Остановки запланированы в Молодечно, Вилейка, Парафьянове, Крулевщизне и Подсвилье.

Обратно поезд будет отправляться в 15.51 и прибывать в Минск в 20.10.

Купейный вагон будет стоить 8,98 рублей, плацкартный — 6,52.

Поезд начнет ходить с 3 марта.


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Тэги: БЖД региональные линии бизнес-класс Город: Полоцк

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