В Минске договорились о разведении войск на Донбассе

Состоялись очередные переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске. Одной из договоренностей стало решение о разведении сил и средств на Донбассе 5 марта в районе Cтаницы Луганской.

«При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может произойти разведениt сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением», — сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Украинская сторона подчеркнула необходимость обеспечения свободного доступа наблюдателям ОБСЕ ко всей территории Украины, в том числе подконтрольным пророссийским силам частям Луганской и Донецкой областей, а также к Крыму.

Она настояла на соблюдении линии разграничения от 19 сентября 2014 года, создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, демилитаризации Кумачово, Кальмиусского, Новоазовского и Саханки.

Стороны договорились восстановить мобильную связь на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Представители т.н. народных республик заверили, что дадут гарантии безопасности для ремонтных бригад.