Три словацких топ-чиновника подали в отставку из-за убийства журналиста

Помощник премьера Мария Трошкова, глава Совбеза Вильям Ясан и министр культуры Марек Мадарич ушли в отставку из-за убийства 26 февраля журналиста Aktuality.sk​ Яна Кучака и его девушки.

Трошкову и Ясана подозревают в связях с представителем итальянской мафии Антонином Вадалом, который живет в Словакии, сообщает Dennikn.sk. Журналист как раз работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому калабрийской мафии из клана Ндрангета.

«Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Принимая во внимание резонанс и использование убийства в политической борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили на время расследования оставить свои места в правительстве», — написали чиновники в совместном заявлении.

Также сегодня ушел в отставку министр культуры, но по другой причине. «Я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности», — цитирует политика Reuters.

27-летний журналист и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака. Преступление спровоцировало массовые протесты с требованием отставки главы МВД Роберта Калинака. Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство.