На суд против журналиста «Белсата» привлекли жителей деревни

Суд в Калинковичах оштрафовал журналиста Андрея Толчина почти на тысячу рублей. Жители деревни Капличи сказали, что он снимал у них сюжет об избрании депутатом сельского совета местной активистки Розы Стрельченко.

Андрея Толчина и Константина Жуковского, привлекали к ответственности за «незаконное изготовление продукции СМИ», сообщает БелаПАН. В белорусском КоАП есть такая статья.

Жители деревни не опознали Жуковского по фотографии как человека, снимавшего сюжет, и в отношении него дело закрыли. Толчина они опознали.

В 2017 году Жуковского судили по этой статье не менее десяти раз, общая сумма штрафов за год составила более 9 тыс. рублей.