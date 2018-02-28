На суд против журналиста «Белсата» привлекли жителей деревни
Суд в Калинковичах оштрафовал журналиста Андрея Толчина почти на тысячу рублей. Жители деревни Капличи сказали, что он снимал у них сюжет об избрании депутатом сельского совета местной активистки Розы Стрельченко.
Андрея Толчина и Константина Жуковского, привлекали к ответственности за «незаконное изготовление продукции СМИ», сообщает БелаПАН. В белорусском КоАП есть такая статья.
Жители деревни не опознали Жуковского по фотографии как человека, снимавшего сюжет, и в отношении него дело закрыли. Толчина они опознали.
В 2017 году Жуковского судили по этой статье не менее десяти раз, общая сумма штрафов за год составила более 9 тыс. рублей.
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