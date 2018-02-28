На суд против журналиста «Белсата» привлекли жителей деревни

/ Общество
Просмотров: 306 Комментариев: 0

Суд в Калинковичах оштрафовал журналиста Андрея Толчина почти на тысячу рублей. Жители деревни Капличи сказали, что он снимал у них сюжет об избрании депутатом сельского совета местной активистки Розы Стрельченко.

Андрея Толчина и Константина Жуковского, привлекали к ответственности за «незаконное изготовление продукции СМИ», сообщает БелаПАН. В белорусском КоАП есть такая статья. 


«Вы у нас в психушке будете лежать». Депутата поздравили из облисполкома?

Жители деревни не опознали Жуковского по фотографии как человека, снимавшего сюжет, и в отношении него дело закрыли. Толчина они опознали.

В 2017 году Жуковского судили по этой статье не менее десяти раз, общая сумма штрафов за год составила более 9 тыс. рублей.


Сюжет: Местные выборы-2018

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: местные выборы-2018 Белсат КоАП журналист-фрилансер Персона: Роза Стрельченко Андрей Толчин Город: Калинковичи

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)