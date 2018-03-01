Видеофакт. Жириновский грубо обругал Собчак на теледебатах, та остудила его пыл, плеснув водой в лицо

28 февраля во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты РФ на канале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак, использовав, в том числе, нецензурные выражения.

Собчак несколько раз пыталась словами успокоить оппонента, но в итоге пошла на более радикальные меры – плеснула Жириновскому водой в лицо.

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Из присутствующих в студии поведением Жириновского возмутился только ведущий Владимир Соловьев. Никто из пяти кандидатов в президенты (Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский), находившихся рядом, ничего по этому поводу не сказал и не сделал, пишет Meduza.