velcom и life:) повысили стоимость некоторых тарифных планов и услуг

Мобильные операторы velcom и life:) 1 марта изменили условия и повысили стоимость некоторых тарифных планов и услуг, сообщает БелаПАН.

Так, например, для абонентов life:) 1 марта повышается абонентская плата архивных тарифных планов, ряда актуальных тарифных планов («йо1200», «Голос 1», линейка «Семья», «Мультинет») и тарифных планов для юридических лиц. Без изменений останутся тарифы «Шейк», «Голос 2», «Smart:)», «Пенсионный». В то же время увеличивается объем трафика на тарифах: «L классический» — вместо 1.500 МБ станет 2.000 МБ; L — вместо 2.000 МБ станет 3.000 МБ; XL — вместо 4.000 МБ станет 5.000 МБ.

В большинстве интернет-пакетов абонентская плата останется прежней. Меняется стоимость пакета «Каждые 0,1 ГБ за 0,50 руб.», теперь она составит 0,70 руб., а пакет будет переименован в «Каждые 0,1 ГБ за 0,70 руб». Снижается стоимость услуги «Накопление» — вместо 1,7 руб./30 дней она будет стоить 1 руб./30 дней. На предложениях с модемом и планшетом увеличится стоимость пакета 16 ГБ.

Как уточняет life:), в целом рост стоимости услуг составит около 6%.

Что касается оператора velcom, то на большинстве популярных тарифных планов фиксированной связи с 1 марта увеличится скорость доступа в интернет в интервале от 3 до 20 Мбит/с. Например, столичные тарифы «Домашний 40» и «Домашний 60», а также бизнес-тариф «Офис 80» станут еще на 20 Мбит/с быстрее. Вместе с повышением скорости доступа эти тарифы будут переименованы в «Домашний 60», «Домашний 80» и «Офис 100».

Вместе с тем изменится стоимость услуг на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов — в среднем она увеличится на 9%.

При этом «в целях оптимизации тарифной линейки» оказание услуг на определенном перечне архивных тарифных планов будет прекращено. Абоненты этих тарифов могут перейти на любой актуальный тариф на общих основаниях. Начиная с 1 марта 2018 года клиенты, не сменившие тарифный план самостоятельно, автоматически будут переводиться на рекомендованные тарифы. Схема перевода размещена на сайте velcom.

«Мы не просто поднимаем цены. Мы добавляем скорости и количество телеканалов. Оператор, безусловно, несет при этом дополнительные затраты. И когда мы увеличиваем скорость на некоторых тарифных планах на 20 Мбит/с, то уже, по сути, это как полноценный тарифный план, а мы добавляем незначительное повышение цены. Поэтому я бы не связывал рост цен с попыткой покрыть инфляцию. В данном случае это все-таки значительное улучшение тарифных планов», — пояснил в недавней беседе с журналистами заместитель генерального директора velcom Антон Бладик.