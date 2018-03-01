Правительство установило прогноз по занятости на 2018 год

Совет министров постановлением от 26 февраля № 154 определил прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба правительства, в целях обеспечения максимального содействия в трудоустройстве граждан документом определены следующие прогнозные показатели: количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий; уровень зарегистрированной безработицы; удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите; удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости; организация обучения безработных «под заказ» нанимателя.

Так, уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области в течение года не должен превышать 1,3%, в Брестской и Гомельской — 1,2 %, в Гродненской и Могилевской — 1,1%, в Минской— 1%, в Минске — 0,5%. В целом по Беларуси данный показатель не должен превысить 1%.

Выполнение прогнозных показателей в области содействия занятости населения по областям и Минску, включая оценку качества и доступности услуг в этой сфере, будет оцениваться ежеквартально.

В январе 2018 года в Беларуси количество уволенных работников вновь превысило количество принятых, свидетельствуют данные официальной статистики. Было уволено 48.012, принято — 45.913 (превышение — 2.099). Такая тенденция наблюдается третий месяц подряд: в ноябре 2017 года соотношение принятых и уволенных составляло — 88,3%, в декабре — 91,3%, январе 2018-го — 95,6%, напоминает БелаПАН.