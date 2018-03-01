Усовершенствованы правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

В Беларуси усовершенствованы правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 февраля 2018 года №159.

В частности, документом предусмотрено возмещение пассажиру разницы стоимости первоначального и вновь оформленного проездных документов в случае уменьшения стоимости поездки. Исключена необходимость дополнительной оплаты при условии перевозки животных в счет нормы ручной клади. Расширен и уточнен перечень случаев, при которых пассажир при возврате неиспользованного проездного документа (билета) на поезд с нумерованными местами имеет право получить в билетной кассе общую стоимость проезда.

Кроме того, правила перевозок дополнены нормами, позволяющими перевозчику в определенных случаях реализовывать проездные документы без занятия определенного места в поезде (проезд стоя), а также уполномоченным лицам при исполнении должностных обязанностей применять технические средства, осуществляющие звуко- и видеозапись. Изменения и дополнения внесены с учетом обращений граждан и практики применения правил перевозок, а также в целях приведения их в соответствие с международными соглашениями в области железнодорожного транспорта. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.