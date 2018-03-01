В Бресте столкнулись такси и автобус

В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадала пассажирка рейсового автобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария произошла в полдень 28 февраля. По предварительной информации, автомобилем «Тойота Приус» управлял 26-летний местный житель. На перекрестке с круговым движением водитель такси перестраивался из левой полосы в правую и не уступил дорогу автобусу МАЗ.

В результате происшествия пострадала 63-летняя пассажирка автобуса. С различными травмами женщину госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой помощи.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.