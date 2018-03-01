Минсельхозпрод: отрабатываем механизм полного снятия претензий со стороны России

Минсельхозпрод надеется урегулировать вопрос поставки продукции в Россию до 6 марта. Об этом заявил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Алексей Богданов 1 марта в Минске перед началом международного форума «Беларусь аграрная».

Он напомнил, что белорусская делегация в начале текущей недели провела в Москве встречи «со всеми заинтересованными» сторонами. «Мы довели позицию белорусской стороны до руководства сельскохозяйственного ведомства России и правительства. Приняли решение, что не будут приниматься резкие шаги до 6 марта. В настоящее время мы отрабатываем механизм полного снятия претензий со стороны России», — сообщил Богданов. Он выразил надежду, что документы, которые будут приняты в дальнейшем позволят урегулировать ситуацию.

По словам чиновника, сейчас белорусская сторона «кропотливо работает» над составлением баланса поставки сельхозпродукции в Россию с учетом предложений российской стороны. Будут предоставлены конкретные объемы поставок мясомолочной продукции «по критическим позициям с помесячной разбивкой», в том числе сухого молока, пишет БелаПАН.

Кроме того, отметил представитель Минсельхозпрода, в марте планируется завершить работу над дорожной картой по механизму снятия взаимных ограничений на поставку животноводческой продукцией, завершить работу над балансами и провести совместную коллегию. «Дата и место пока прорабатывается. При этом он отметил, что ведомство ведет активную работу по диверсификации рынка поставок. Так, сейчас молочная продукция поставляется в 46 стран», — сказал Богданов.

Россельхознадзор 26 февраля ввел временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов молочной продукции белорусского производства.

Под ограничения попали: молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.

23 февраля член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский заявил, что ограничения на поставки белорусского молока в Россию грубо нарушают положение совета ЕЭК о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю, от 9 октября 2014 года. Согласно этому положению ограничение поставок продукции допускается исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных.