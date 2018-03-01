Ледокол прорубил майну: переправа катерами через Припять в Житковичском районе возобновлена

Переправа людей на катере через Припять в Житковичском районе возобновлена 1 марта, сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Перевозка людей через Припять была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. «Переправа оборудована в новом месте — в районе деревни Борки. Это приблизительно в двух километрах от прежней переправы. Население ближайших районов оповещено о работе переправы посредством FM-перехвата и смс-оповещения», — отметила Мария Клезович.

Как рассказал генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов, установившаяся на реке толщина льда позволила ледоколу прорубить майну, по которой начата перевозка людей. «Ширина майны составила примерно 100 м. Подходы к переправе оборудованы», — сказал Игорь Матвецов.

Собеседник напомнил, что движение по стационарному мосту, в том числе пешеходов, запрещено. Проезд транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Игорь Матвецов также отметил, что уже готов архитектурный проект реконструкции стационарного моста, документация проходит экспертизы.

Как сообщалось, реконструкция стационарного моста через Припять в Житковичском районе, где 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется, что движение по мосту будет открыто в декабре этого года, пишет БЕЛТА.