Белорусские вузы повысили плату за обучение

1 марта в некоторых ведущих белорусских вузах повышена плата за обучение.

Как отмечается в приказах ректоров, опубликованных на сайтах университетов, это связано с увеличением в Беларуси размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава, увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Цены за обучение выросли для студентов 1-3-го курсов дневной формы обучения, а в некоторых вузах — и заочной, пишет БелаПАН.

Так, в Белорусском государственном университете стоимость обучения на юридическом и факультете международных отношений на дневной форме выросла на 285 рублей и составила 3.136 рублей. Для студентов филфака и факультета социокультурных коммуникаций плата повышена на 203 рубля до 2.242 рублей.

Повысил цены Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Если в начале года обучение для первокурсников здесь стоило от 820 до 2.750 рублей, то с 1 марта — от 1.250 до 3.020.

Академия управления при президенте Республики Беларуси увеличила стоимость обучения для студентов дневного отделения с 2.320 до 2.550 рублей, для заочников — с 990 до 1.100 рублей.

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка также поднял цены. До конца учебного года студентам придется доплатить от 21,6-37,6 рубля на заочном отделении до 52-80 рублей на дневном отделении в зависимости от специальности.

В Минском государственном лингвистическом университете и Белорусском государственном медицинском университета стоимость обучения осталась прежней.

Последний раз плата за обучение поднималась перед началом 2017/2018 учебного года.