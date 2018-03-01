Знаменитый белорусский лыжник Сергей Долидович выставил на благотворительный аукцион олимпийские вещи

Легенда белорусского лыжного спорта 44-летний Сергей Долидович выставил на благотворительный аукцион олимпийские вещи. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Фейбуке.

«Как и обещал перед Олимпиадой в Корее, устраиваю благотворительный аукцион. Я выставляю вещи с первых и последних Олимпийских игр, в которых я участвовал. Очки Ray Ban c Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере и смартфон Galaxy Note 8 с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане», — написал спортсмен.

Долидович является победителем этапа Кубка мира, единственным лыжником в истории, который принимал участие в семи Олимпиадах (1994-2018), а также в 12 подряд чемпионатах мира (1995-2017).