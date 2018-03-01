В Волковыске не привитый пятилетний ребенок заболел корью

В феврале в Волковыске (Гродненская область) зарегистрирован случай кори у пятилетнего ребенка.

Как сообщает Министерство здравоохранения, ребенок был не привит по причине отказа родителей, источник инфицирования не установлен.

В отношении больного проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори лиц, находящихся в контакте с ребенком. У некоторых из них выявлены симптомы, не исключающие заболевание корью, сообщает Минздрав.

По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе продолжается вспышка кори. С начала 2018 года зарегистрировано более 3.000 случаев кори в Украине, Румынии, Италии, Великобритании, Греции, Германии, Латвии, Польши, Франции, Швеции. Неблагополучная ситуация складывается также в Сербии, где с октября 2017 года по 6 февраля 2018-го зарегистрировано 1.884 случая кори, из них 5 случаев закончились летальным исходом.

Случаи заболевания регистрируются среди всех возрастных групп населения, однако более 60% составляют лица в возрасте до 20 лет. Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что и обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной причиной низких охватов профилактическими прививками против кори в отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 году.

Между тем, как сообщал БелаПАН 26 февраля, проблемы с вакциной от кори отмечены в Гомеле, где не могут привиться некоторые взрослые, планирующие поездки в Украину и другие страны Европы, где зафиксированы вспышки заболевания. По словам одного из жителей областного центра, который планирует ехать на работу в одну из стран ЕС, он обратился в детскую поликлинику, попросил продать вакцину или сделать прививку. «Сказали, что прейскуранта нет на такую услугу. Звонил в санстанцию. Сказали, что ничем помочь не могут. Готов был заплатить за вакцину как иностранец — но сказали, что нет вакцины, нет расценок», — рассказал гомельчанин.

Телефонные обращения корреспондента БелаПАН в филиалы центральной поликлиники областного центра подтвердили — вакцины для взрослых нет.

Получить комментарий Минздрава по этому поводу пока не удалось.