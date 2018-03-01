В девяти населенных пунктах Беларуси образованы избирательные участки по выборам президента России

Избирательные участки по выборам президента России, которые состоятся 18 марта, образованы в девяти населенных пунктах Беларуси, сообщает сайт Центризбиркома.

Граждане России, находящиеся на территории Беларуси, смогут принять участие в голосовании на президентских выборах в следующих населенных пунктах: Минск (ул. Нововиленская, 1а, посольство России); Брест (ул. Пушкинская, 10, генконсульство России); Гродно (ул. Парижской Коммуны, 3, городская гимназия); Витебск (ул. Маяковского, 1, центр культуры "Витебск"); Гомель (ул. Ланге, 17, общественно-культурный центр); Могилев (ул. Ленинская, 61, лицей Белорусско-российского университета); поселок Озеречье Минской области (клуб при войсковой части Минобороны РФ); Бобруйск Могилевской области (ул. Социалистическая, 105, театр им. В.И.Дунина-Марцинкевича); Островец Гродненской области (ул. Восточная, 18а, информационный центр БелАЭС).

Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Для участия в голосовании необходимо иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации (внутренний или заграничный). Вид на жительство основанием для участия в голосовании не является.

Кандидатами в президенты России зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (Коммунистическая партия Российской Федерации), Владимир Жириновский (Либерально-демократическая партия России), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).