Viber запустил новую функцию — сообщества

Viber запустил сообщества — чат-пространство, в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 миллиарда пользователей.

Благодаря многоуровневому управлению и широкому функционалу для модерации сообщений, администраторы сообществ получат возможность совершенствовать продукт и формировать группы единомышленников на основе общих интересов. Viber также представит новые функции для монетизации, с помощью которых владельцы сообществ смогут получать прибыль, развивая свои сообщества.

Новые участники получат доступ к полной истории сообщества и сразу после регистрации смогут принять участие в обсуждении, используя любые из доступных функций Viber. В сообществах будут отображены только имена пользователей, а номера телефонов и другая личная информация — скрыты от других участников.

Суперадминистраторы полностью контролируют деятельность остальных пользователей сообщества. Они смогут добавлять новых участников, предоставлять им статус администратора или суперадминистратора, блокировать пользователей за некорректный контент, давать разрешение на участие в обсуждениях и право приглашать новых участников. Для продвижения своего сообщества модераторы смогут сделать его общедоступным, активировав возможность перехода по ссылке, или в любой момент отключить эту опцию.

Суперадминистраторы смогут назначать администраторов для помощи в модерации сообщества с правом удаления одного или всех сообщений, отправленных тем или иным участником, а также с правом закрепления обсуждаемых сообщений. Админам будет предоставлена возможность развивать сообщество, добавляя новых участников и, при необходимости, исключать из него пользователей.