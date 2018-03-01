Лукашенко прокомментировал претензии России к белорусскому молоку: без ответа такие вещи не останутся

Александр Лукашенко обсудил 1 марта во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым проблемные вопросы поставок белорусского молока в Россию.

Александр Лукашенко и Михаил Русый. Фото БЕЛТА

Глава государства констатировал, что между Беларусью и РФ вновь начались споры о поставках молока. В этом вопросе было поручено разобраться Михаилу Русому. «Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», — отметил Александр Лукашенко.

«Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос», — сказал президент.

Во время встречи глава государства также поинтересовался у Михаила Русого, какие проблемы есть на данный момент в сельском хозяйстве, сказываются ли погодные условия, передает БЕЛТА.

«Зима проверяет нас на прочность. Слава богу, что в Беларусь наконец-то пришла настоящая зима, как у нас было в детстве. В связи с этим: как обстоят дела в сельском хозяйстве? Как выдерживают наши животноводческие комплексы, которые мы построили по новейшим технологиям? Что настораживает?» — спросил Александр Лукашенко.

Особое внимание президент обратил на ситуацию в сфере лесного хозяйства. «Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит. Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла», — предупредил он.