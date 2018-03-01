Путин рассказал о создании «неуязвимой» крылатой ракеты: ничего подобного ни у кого в мире пока нет

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта рассказал о создании в России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.

«Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин.

По его словам, ракета может как угодно долго маневрировать, сообщает телеканал «Дождь».

В конце 2017 года на центральном полигоне России прошли ее успешные испытания, добавил Путин. Он продемонстрировал Федеральному собранию видео ее полета. «Просто фантастика»,— сказал президент.

«Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — добавил президент РФ.