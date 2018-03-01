Путин рассказал о создании «неуязвимой» крылатой ракеты: ничего подобного ни у кого в мире пока нет

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Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта рассказал о создании в России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.

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«Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин.

По его словам, ракета может как угодно долго маневрировать, сообщает телеканал «Дождь».

В конце 2017 года на центральном полигоне России прошли ее успешные испытания, добавил Путин. Он продемонстрировал Федеральному собранию видео ее полета. «Просто фантастика»,— сказал президент.

«Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — добавил президент РФ.


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Тэги: Россия крылатая ракета ядерное оружие Персона: Владимир Путин

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  • Ну ўсёёё, вось цяпер, то цяпер! Ной т зажывуць рускія вані! Акурак, калі ўжо заявіш пра неверагодныя прылады для ЖЫЦЦЯ, А НЕ ДЛЯ СЬМЕРЦІ!
  • Ну ўсёёё, вось цяпер, то цяпер! Ной т зажывуць рускія вані! Акурак, калі ўжо заявіш пра неверагодныя прылады для ЖЫЦЦЯ, А НЕ ДЛЯ СЬМЕРЦІ!