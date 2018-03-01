С 1 марта получить пропуск в пограничную зону и пограничную полосу можно в интернете

С 1 марта 2018 года получить пропуск в пограничную зону и пограничную полосу можно с помощью услуги электронной подачи заявлений.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, к административным процедурам, которые осуществляет погранведомство, используя электронную систему, относятся:

- выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Беларуси;

- выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе;

- выдача разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.

Электронная подача заявлений осуществляется посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).

Для подачи электронного заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале электронных услуг (portal.gov.by). Перечень услуг в соответствии с правами пользователя отобразится в его личном кабинете. После выбора услуги необходимо направить анкету, заполнив все необходимые поля. Уведомление о принятии заявления и анкеты в работу будет передано пользователю на указанный ящик электронной почты, а также отражено в личном кабинете пользователя портала ОАИС в разделе «Текущие услуги».

Для получения пропуска необходимо прибыть в подразделение территориального органа пограничной службы, на посещение участка ответственности которого подано заявление. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу), квитанцию, подтверждающую уплату государственной пошлины, если услуга оказывается на возмездной основе, пишет БелаПАН.