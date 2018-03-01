Когда и в каких магазинах Минска пройдут «Дни скидок» в марте

Акции «Дни скидок» пройдут в марте в ряде торговых организациях Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».

Так, ОАО «ЦУМ Минск» предложит скидку 20% каждую субботу на непродовольственные товары, а 6, 7, 8 марта — от 20% до 50% на женский ассортимент. Для держателей дисконтных карт акция «В ЦУМ без очередей!» со снижением цен на 17% будет проходить по понедельникам.

О скидках 20% 1, 3, 15, 22, 29 марта на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные товары (акция «Щедрый день») объявляет ОАО «ГУМ». Для держателей дисконтных карт цены на непродовольственные товары будут снижены на 22% 5, 6, 7, 30, 31 марта.

ТКУП «Универмаг Беларусь» проведет 5,6, 7 марта акции по снижению цен на 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, 13, 20, 27 марта — на 20% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары, 21 марта — на 20% на непродовольственные товары, а для тех, кто родился в марте, — также купон на скидку 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, 17, 31 марта — от 25% до 80% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. Держателей дисконтных карт скидки 22% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары ожидают 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 марта.

ООО «Торговый дом «На Немиге» снижает цены каждую среду, субботу и воскресенье марта на 20% на непродовольственные товары и на 5% - на продовольственные (5, 6, 7 марта — 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары). Держатели дисконтных карт каждую пятницу получат скидку до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.

Приглашает за покупками по сниженным ценам УП «Кирмаш» — каждую среду, пятницу, а также 3 и 8 марта (минус 20% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт скидка 25% предусмотрена 5 и 19 марта. Магазины торгового центра «Столица» предложат скидки от 5% до 50% 15 и 25 марта.

ОАО «Трикотажторг» (ул.Платонова, 30) будет продавать товары со снижением цен на 20% 6, 7 марта (на женский ассортимент товаров), 14, 27 марта — на 15%, с 1 по 31 марта — от 20% до 70% на товары отдельных производителей.

ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская, 26) объявил о скидке 15% 6 марта и каждую среду марта (на товары стоимостью более 1 рубля).

ТООО «Северянка» (ул.Ангарская, 38) проводит акции 1, 6, 7, 15, 22, 29 марта (скидка 15% на отдельные группы товаров), ООО «Вильнюс-1» (ул.Калиновского, 55) — каждую среду (снижение цен на 15% на отдельные группы товаров).

ЗАО «Сандрик» (просп.Газ. «Правда», 40) предоставляет скидки на 15% на отдельные группы товаров каждый вторник, ЗАО «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1) — каждый четверг, а также 6 марта.

В ОДО «Вероника» (ул.Притыцкого, 38) скидки от 15% до 35% каждый вторник, четверг, пятницу, в ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1) — 20% каждую среду.

Товары продаются дешевле каждую среду и четверг в ТЗАО «Богатырь» (ул.Притыцкого, 32) — скидки 15%, ЗАО «Лянок» (просп.Независимости, 46) — каждую среду, субботу (18%), ТЗАО «Пальмира» (ул.Шугаева, 3/1) — весь март (15% на отдельные группы товаров), ЗАО «Сантехоборудование» (ул.Щербакова, 30) — каждый четверг, а также 7 марта (20% на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа «Гранд 1,6»).

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) предлагает скидки 5, 6, 7 марта (10%), с 1 по 31 марта — от 10 до 70% на товары отдельных производителей, ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул.Притыцкого, 40) — каждую субботу, воскресенье марта (20%), ЗАО «Для дома» (ул.Ландера, 4) — 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта (15%), ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул.Матусевича, 75) — 24, 25 марта (15% на непродовольственные товары).

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.