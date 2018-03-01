БРСМ открывает портретную галерею первых секретарей ЦК ЛКСМБ

2 марта в Республиканском доме молодежи состоится торжественная церемония открытия портретной галереи лидеров молодежного движения Беларуси. Проект приурочен к столетию комсомола.

В галереи будут представлены 24 графических черно-белых портрета первых секретарей ЦК ЛКСМБ, выполненных студентами художественного факультета Белорусской государственной академией искусств.

Картины размещены в хронологическом порядке. В экспозицию вошли портреты Моисея Ахманова, Льва Соскина, Михаила Зимянина, Кирилла Мазурова, Петра Машерова, Александра Аксенова, Геннадия Жабицкого, Алексея Кривденко и другихю

В будущем экспозиция будет расширена. Планируется, что обновленный Музей истории комсомольского и молодежного движения начнет свою работу в октябре.