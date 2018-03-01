Почти все евробонды скупили американцы и британцы

Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения нового выпуска белорусских еврооблигаций. Выпуск объемом 600 млн долларов на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости, говорится в комментарии финансового ведомства.

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По данным Минфина, пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более чем 190 международных инвесторов превысил 3 млрд долларов, финальная книга составила 2,4 млрд долларов, пишет БелаПАН.

52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% — из Великобритании, 17% — из континентальной Европы, 1% — из Азии.

«Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения: благодаря эффективности проводимой правительством Беларуси макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности Республики Беларусь по результатам торгов удалось разместить гособлигации по ставке рекордно низкой в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций — 6,20% годовых», — отмечает финансовое ведомство.

При этом облигации размещены на наиболее длинный срок — 12 лет, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу, подчеркивают в Минфине.

Облигации размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.

Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) — ОАО «Банк развития Республики Беларусь».