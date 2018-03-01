Видеофакт. В Волгограде пожарные реанимировали кота, спасенного на пожаре

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Волгоградским пожарным удалось реанимировать кота, спасенного на пожаре в одном их жилых домов. Полуживого кота нашли в подъезде и смогли откачать, сообщает 360tv.ru.

 

 

Спасатели вынесли кота на улицу и начали делать непрямой массаж сердца, домашнему питомцу обеспечили приток кислорода из баллона.

Кот жил в соседней квартире с той, где произошел пожар. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

А вот среди людей есть жертвы. Погибли три человека, жившие в сгоревшей квартире — две женщины 1924 и 1947 годом рождения и мужчина 1960 года рождения.

 


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Тэги: пожарные кот Город: Волгоград

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