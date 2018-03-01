Видеофакт. В Волгограде пожарные реанимировали кота, спасенного на пожаре

Волгоградским пожарным удалось реанимировать кота, спасенного на пожаре в одном их жилых домов. Полуживого кота нашли в подъезде и смогли откачать, сообщает 360tv.ru.

В Волгограде пожарные спасли задохнувшегося в дыму кота Доброты пост pic.twitter.com/PrrwLagZod — #MDK (@mudakoff) 28 февраля 2018 г.

Спасатели вынесли кота на улицу и начали делать непрямой массаж сердца, домашнему питомцу обеспечили приток кислорода из баллона.

Кот жил в соседней квартире с той, где произошел пожар. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

А вот среди людей есть жертвы. Погибли три человека, жившие в сгоревшей квартире — две женщины 1924 и 1947 годом рождения и мужчина 1960 года рождения.