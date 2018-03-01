Россельхознадзор ответил на угрозы Лукашенко

Жесткий спич Александра Лукашенко по поводу запрета Россией белорусской молочной продукции не остался без внимания Россельхознадзора.

Глава государства констатировал, что между Беларусью и РФ вновь начались споры о поставках молока. В этом вопросе было поручено разобраться Михаилу Русому.

«Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», — отметил Лукашенко.

Как отметила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, «приводить такие доводы — право господина Лукашенко. Но со своей стороны Россельхознадзор уже обозначал причины запрета».

По ее словам, количество нарушений в поставляемом молоке весьма высокое.

«Если поднять статистику выявленных нарушений — она обескураживает. Здесь вопрос исключительно в нарушениях поставок молочной продукции из Белоруссии, которые не оставляют ведомству другого выбора», — сказала она в комментарии RNS.

26 февраля Россельхознадзор проинформировал партнеров из Беларуси о переносе даты введения временных ограничений на поставки на российскую территорию белорусской «молочки». Новая дата введения ограничений 6 марта 2018 года, 18:00.