В Минске погиб мужчина, выпав из окна на 9-м этаже

Трагедия произошла в последний день февраля в белорусской столице на улице Притыцкого, сообщили Naviny.by в Управлении Следственного комитета по Минску.

По словам официального представителя УСК Марины Драньковой, погибшим является 43-летний минчанин. Предположительно, он выпал из окна своей квартиры на 9-м этаже.

Носила ли смерть насильственный характер (по первичным признакам криминала не видно), или это был суицид, предстоит выяснить следствию.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, также 43-летний мужчина погиб в Барановичах, выбросившись с четвертого этажа.