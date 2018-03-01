В Минске погиб мужчина, выпав из окна на 9-м этаже

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Трагедия произошла в последний день февраля в белорусской столице на улице Притыцкого, сообщили Naviny.by в Управлении Следственного комитета по Минску.

Голая 18-летняя модель выпала с 20-го этажа во время секс-вечеринки свингеров

По словам официального представителя УСК Марины Драньковой, погибшим является 43-летний минчанин. Предположительно, он выпал из окна своей квартиры на 9-м этаже.

Носила ли смерть насильственный характер (по первичным признакам криминала не видно), или это был суицид, предстоит выяснить следствию.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, также 43-летний мужчина погиб в Барановичах, выбросившись с четвертого этажа.


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Тэги: выпал из окна Персона: Марина Дранькова Город: Минск

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