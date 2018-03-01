Поздравить женщин с 8 Марта можно будет бесплатно

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РУП «Белпочта»позволит всем желающим бесплатно позравить своих любимых женщин с праздником 8 Марта.

Поздравить женщин с 8 Марта можно будет бесплатно

Фото pixabay.com


8 Марта. Чего не хотят женщины

Как сообщили в пресс-службе почтового предприятия, во всех областях и столице 5 марта пройдет промомероприятие «Весеннее настроение!».

«Клиенты РУП «Белпочта» получат в подарок красочную почтовую карточку, которую можно будет подписать и бесплатно отправить по всей территории Республики Беларусь до 8 марта», - отметили в «Белпочте».

В каких конкретно местах пройдет акция станет известно несколько позже.


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Тэги: 8 Марта Белпочта

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