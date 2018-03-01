«Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит». Лукашенко пообещал призвать Русого к ответу

Во время сегодняшней встречи с вице-премьером белорусского правительства Михаилом Русым Александр Лукашенко затронул ситуацию в системе Министерства лесного хозяйства.

Напомним, 15 февраля Лукашенко снял с должности профильного министра Михаила Амельяновича. Как было сказано в Указе главы государства, данное кадровое решение было принято за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией», а также «экономические правонарушения в подведомственных организациях».

Глава Администрации президента Наталья Кочанова, комментируя это решение, отметила, что любой подобный факт «наносит непоправимый ущерб имиджу власти и общественным отношениям в государстве».

Говоря сегодня о лесной отрасли, Лукашенко заявил: «Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит».

Он пообещал, что и Русый не выйдет сухим из воды: «Тебе тоже дадим оценку, вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла».

По завершении встречи вице-премьер рассказал, что правительством и Администрацией президента подобраны кандидатуры на должность нового министра лесного хозяйства.

Русый подчеркнул, что это «очень сильные, мощные специалисты, которые знают лесной комплекс не понаслышке и понимают, как развивать эту сферу с точки зрения экономической целесообразности».

Стоит отметить, что коррупция – это проблема не только одного Минлесхоза. Так, на заседании Совета безопасности 27 февраля Лукашенко подчеркнул упущения в борьбе с коррупцией в стране.

«К сожалению, не все правоохранительные органы работают эффективно. Поборы, откаты, подношения, махинации с бюджетными средствами до сих пор не изжиты в Беларуси», — сказал он.