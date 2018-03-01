Выставка, посвященная дипломатам, признанным Праведниками народов мира, открылась в Минске

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца», посвященная дипломатам, признанным Праведниками народов мира. Выставка организована посольством Израиля в Беларуси.

Ядро выставки состоит из рассказов о девяти дипломатах, которые были признаны Праведниками народов мира.

Истории не похожи одна на другую: они отличаются странами происхождения героев, местами, где они работали, спасательными действиями, предпринятыми ими на разных этапах Холокоста.

Рассказы вплетены в историческую цепь событий Холокоста, в них присутствует конкретный исторический фон.

Отдельная панель включает имена и страны происхождения всех дипломатов, признанных «Праведниками среди народов».

Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам

Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

Фото Сергея Сацюка