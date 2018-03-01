Избрано новое руководство Мингорсовета

/ Политика
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В четверг, 1 марта, состоялась первая сессия Минского горсовета депутатов 28-го созыва.


Мингорсовет нового созыва. Стерильность не нарушена

Выступивший перед депутатами глава Мингорисполкома Андрей Шорец высказал надежду, что с депутатами нового созыва у исполнительной власти также сложатся теплые рабочие отношения.

Председателем Мингорсовета избран Василий Панасюк (занимал эту должность в двух предыдущих созывах, беспартийный).

Его заместителями стали: Сергей Хильман (директор «Минскрекламы», член КПБ) и Ольга Смирнова (директор гимназии № 6, беспартийная).

Избрано новое руководство Мингорсовета

 


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Тэги: Мингорсовет Персона: Андрей Шорец Василий Панасюк Сергей Хильман Ольга Смирнова Город: Минск

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