Несмотря на мораторий, власть продолжает «кошмарить» бизнес

Проверки бизнеса, несмотря установленный мораторий, продолжаются, заявила сопредседатель, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич, выступая 1 марта в Минске в рамках панельной дискуссии во время Ассамблеи деловых кругов.

Напомним, в октябре 2017 года был принят указ президента «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», который установил мораторий на проведение плановых проверок бизнеса в нынешнем году, пишет БелаПАН.

Вместе с тем, как отметила в своем выступлении Тарасевич, ведомственные проверки бизнеса продолжаются.

«Вчера мы получили обращение небольшого частного медицинского центра, к ним пришла проверка из МВД и поставила в вину, что в медцентре нет тревожной кнопки, хотя система видеонаблюдения в медцентре установлена. МВД подготовил предписание, и завтра частной компании будет выписан штраф», — сообщила глава бизнес-союза.

В связи с этим она высказала опасения, что реализация документов, принятых в прошлом году, может привести не к либерализации деловой среды, а к сохранению прошлой практики, когда бизнес находился под прессом контролирующих органов.

«Сейчас в стране 72 государственных ведомства, которые могут выписывать бизнесу штрафы», — констатировала Тарасевич. При этом она обратила внимание, что в принятом декрете № 7 «О развитии предпринимательства» содержится расплывчатая формулировка о необеспечении надлежащих условий деятельности компании.

«Что такое надлежащие условия деятельности, что это такое? Каждый контролирующий орган будет самостоятельно определять и толковать это понятие. Важно, чтобы в результате реализации декрета мы не получили тотальный контроль», — подчеркнула Тарасевич.

В связи с этим она призвала бизнес поднимать возникающие проблемы, чтобы защищать свои интересы.

«Очень важно бизнесу консолидироваться и говорить, что у него болит. Мы призываем представителей малого и среднего бизнеса не бояться высказываться о своих проблемах», — заявила Тарасевич.