Только выстрел остановил пытавшегося сбежать из Мозырской ИК № 20 зека

Чрезвычайное происшествие произошло в Мозырской исправительной колонии № 20 в понедельник, 26 февраля. Здесь пытался сбежать заключенный.

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Как сообщается, часовой на вышке заметил, как один из осужденных пытается сбежать.

Крики: «Стой! Назад!», а также тревожная сирена не остановила беглеца. Тогда военнослужащий внутренних войск сделал предупредительный выстрел в воздух.

«Звук выстрела на беглеца подействовал. По команде часового он лег на землю и положил руки за голову», — сообщили в пресс-службе внутренних войск.

К месту происшествия прибыл наряд, который и задержал нарушителя.

Интересно, что пытавшийся сбежать осужденный должен был в мае освободиться, пишет БЕЛТА.