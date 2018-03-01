Обслуживание нового выпуска евробондов обойдется Беларуси в 450 млн долларов

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Заимствование 600 млн долларов под 6,2% годовых едва ли можно назвать дешевым. Такое мнение высказала финансовый консультант форекс-компании TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова, комментируя итоги размещения очередного выпуска белорусских евробондов.

Обслуживание нового выпуска евробондов обойдется Беларуси в 450 млн долларов

Фото pixabay.com

28 февраля завершено размещение очередного выпуска белорусских еврооблигаций.  Правительство привлекло 600 млн долларов на 12 лет под 6,2% годовых.

По сравнению с прошлогодними выпусками заимствование обошлось дешевле: в 2017 году было размещено два выпуска еврооблигаций под 7,125% и 7,625% годовых в зависимости от сроков обращения.

Как обратила внимание Кулакова, снижение процентных ставок стало возможным главным образом благодаря повышению кредитных рейтингов Беларуси международными рейтинговыми агентствами на фоне роста золотовалютных резервов и позитивных тенденций в денежно-кредитной сфере.


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«Тем не менее заимствование под 6,2% едва ли можно назвать действительно дешевым. За 12 лет обслуживание бумаг обойдется казне почти в 450 млн долларов, то есть в 3/4 общей суммы займа», — обратила внимание эксперт компании TeleTrade.

Она также отметила, что международные финансовые организации могут кредитовать Беларусь дешевле, но при этом правительству, как правило, приходится брать на себя ряд обязательств, в том числе в части реформирования экономики. Евробонды же удобны тем, что никаких обязательств, кроме как в срок погасить бумаги и вовремя выплачивать купонный доход, они не предусматривают.

Привлеченные средства пойдут на погашение валютного госдолга — это прямо следует из пояснительной записки к республиканскому бюджету на 2018 год. Помимо евробондов на эту же цель планируется направить 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития и 400 млн долларов, которые Минфин намерен занять с помощью облигаций на внутреннем рынке.

«На текущий момент ситуация такова, что без новых заимствований справляться с валютным госдолгом мы не можем. В этом году государству предстоит направить на погашение и обслуживание валютного госдолга почти 3,8 млрд долларов. Теоретически можно использовать для этого ЗВР, но в таком случае они иссякнут буквально за два-три года, а этого допускать нельзя. Поэтому в этом году за счет ЗВР планируется погасить только 1 млрд долларов долга, а остальное — за счет новых займов, экспортных пошлин и, по всей вероятности, покупок валюты на внутреннем рынке», — подытожила эксперт.

Как сообщалось, 52% нового выпуска белорусских евробондов приобретено инвесторами из США, 30% — из Великобритании, 17% — из континентальной Европы, 1% — из Азии.


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Тэги: евробонды Персона: Жанна Кулакова

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