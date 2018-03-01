Путину устроили стоячую овацию после послания Федеральному собранию

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1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

 

 

Почти половину своей речи Путин посвятил новому оружию, которое было создано в России за последние годы. Президент рассказал о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», авиационной гиперзвуковой системе «Кинжал», стратегическом комплексе «Авангард», а также ракете с ядерным двигателем, беспилотном подводном аппарате и лазерной установке наземного базирования.

Он подчеркнул, что такого оружия нет ни у кого, и против него бесполезны системы ПРО и ПВО.

Путин напомнил, что Россия остается крупнейшей ядерной державой.

«Нас никто не слушал, послушайте сейчас», — сказал Путин после того, как представил новое оружие.

Находившие в зале российские чиновники и политики устроили Путину овацию.

 

 

Видео Meduza

 


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Тэги: Россия Персона: Владимир Путин

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