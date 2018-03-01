Военные пришли на помощь замерзающим людям на трассе Минск – Слуцк

Военнослужащие части № 39872 пришли на помощь пассажирам автобуса, у которого замерзло топливо.

Стоявший на обочине автобус и людей возле него заметил возвращавшийся со службы командир в/ч подполковник Алексей Лисица.

Из короткого разговора с водителем командир бригады узнал: в автобусе замерзло дизельное топливо, и машина с почти полусотней пассажиров простояла более двух часов в ожидании помощи.

Офицер сразу же приказал своим подчиненным начать эвакуацию людей, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Люди уже сильно замерзли, среди них были женщины, — рассказал Лисица. — Поэтому мы начали оказывать им помощь своими силами».

Люди были перевезены в воинскую часть, где они смогли отогреться, попить горячего чая, перекусить. А автобус тягачом был отбуксирован в безопасное место.