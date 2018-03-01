В Москве рассказали, когда могут снять запрет с белорусской «молочки»

/ Экономика
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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал, когда российские власти могут снять ограничения на поставку «молочки» из Беларуси.

В Москве рассказали, когда могут снять запрет с белорусской «молочки»

Фото pixabay.com

Он отметил, что дал поручение Россельхознадзору направить в Беларусь инспекторов для «проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения».

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«Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы… Для нас главное — обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции», — цитирует Ткачева РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что на ограничение поставок российская сторона пошла из-за «большого количества повторных нарушений, на которые никак не реагировала белорусская сторона…»

Чиновник рассказал, что, прежде всего, россиян беспокоят остатки синтетических антибиотиков в проверенной продукции.

«Подчеркну, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а лишь отдельных ее видов. В первую очередь это касается концентрированного, сухого молока и сливок, которые поставлялись в Россию как сырье для изготовления молочной продукции», — добавил он.

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В то же время, ограничения не коснутся готовой молочной продукции: сыров, кефира, йогурта, сливочного масла, сметаны.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко констатировал, что между Беларусью и РФ вновь начались споры о поставках молока. В этом вопросе было поручено разобраться Михаилу Русому.

Глава государства пообещал, что без соответствующего ответа не обойдется.

Жесткий спич президента по поводу запрета не остался без внимания Россельхознадзора.


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Тэги: молочка Беларусь-Россия Персона: Александр Ткачев

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