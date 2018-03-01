В Москве рассказали, когда могут снять запрет с белорусской «молочки»
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал, когда российские власти могут снять ограничения на поставку «молочки» из Беларуси.
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Он отметил, что дал поручение Россельхознадзору направить в Беларусь инспекторов для «проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения».
«Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы… Для нас главное — обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции», — цитирует Ткачева РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что на ограничение поставок российская сторона пошла из-за «большого количества повторных нарушений, на которые никак не реагировала белорусская сторона…»
Чиновник рассказал, что, прежде всего, россиян беспокоят остатки синтетических антибиотиков в проверенной продукции.
«Подчеркну, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а лишь отдельных ее видов. В первую очередь это касается концентрированного, сухого молока и сливок, которые поставлялись в Россию как сырье для изготовления молочной продукции», — добавил он.
В то же время, ограничения не коснутся готовой молочной продукции: сыров, кефира, йогурта, сливочного масла, сметаны.
Напомним, сегодня Александр Лукашенко констатировал, что между Беларусью и РФ вновь начались споры о поставках молока. В этом вопросе было поручено разобраться Михаилу Русому.
Глава государства пообещал, что без соответствующего ответа не обойдется.
Жесткий спич президента по поводу запрета не остался без внимания Россельхознадзора.
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