Почти 300 могилевчан требуют от властей озеленить микрорайон Терехина

В Могилеве более 280 жителей подписались под требованием к городским властям принять комплексный план по озеленению улиц Терехина и Златоустовского.

«Наш район является новым, и вопрос с его озеленением не решается должным образом на протяжении последних пяти лет. Деревья, которые были высажены вдоль улицы Златоустовского, в своем большинстве не прижились, а внутри домовой территории деревья являются исключением, нежели правилом. В летнее время нет возможности укрыться от знойного солнца и любоваться красотой природы. Кроме того, в шаговой доступности отсутствует сквер или парк для прогулки», — говорится в коллективном обращении на имя председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева.

Инициатором письма к властям стал проживающий в данном микрорайоне первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов.

В обращении также говорится, что в настоящее время микрорайон Терехина больше «напоминает пустыню, нежели жилой район, и сильно контрастирует с зелеными насаждениями микрорайона Фатина».

Подписанты, по их словам, готовы при наличии свободного времени оказать помощь в озеленении.

Отметим, что жители данного микрорайона постоянно пытаются улучшить его социальную и бытовую инфраструктуру. Так, в декабре 2017 года они собрали около 300 подписей под обращением к местным властям с требованием построить там школу-детсад, что запланировано проектом застройки.

Также в декабре 2017 года было собрано около 360 подписей за строительство бассейна и спортзала в недостроенном спортивном комплексе гребного канала на берегу Днепра. Каждый раз сбор подписей инициировали местные социал-демократы, пишет БелаПАН.