Хакеры из России проникли в компьютерную сеть Кабинета министров ФРГ

Российские хакеры взломали компьютерную сеть Кабинета министров ФРГ. Хакерская группа АРТ28 смогла проникнуть в сеть министерств иностранных дел и обороны.

Как сообщает dpa со ссылкой на источники в спецслужбах, хакеры внедрили в сеть вредоносные программы и похитили документы. Немецкие спецслужбы обнаружили атаку в декабре 2017 года, эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года.

Специалисты пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственную сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, федеральные министерства, ведомство по уголовным делам, счетная палата, а также спецслужбы.

Группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, приписывают также нападение на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году, в ходе которого они скачали порядка 17 гигабайт данных, напоминает DW. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления Вооруженных сил РФ.