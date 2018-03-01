Под Лепелем «Джили» влетел под фуру: погибла женщина

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В четверг, первого марта, в Лепельском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

 

Как сообщили в Госавтоинспекции Витебской области, авария произошла примерно в семь часов вечера на 139-м километре трассы Минск – Витебск.

В результате лобового столкновения легкового «Джили» с фурой «Вольво», женщина погибла на месте происшествия. Еще один человек был госпитализирован в центральную районную больницу.


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Тэги: ДТП Город: Лепель

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